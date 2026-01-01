Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек

Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»

В Fix Price скупаю нержавеющие миски по 199 рублей, но не для готовки: нашла им 3 шикарных применения в августе

За 2 года до хита Меньшова в СССР вышла другая «Москва слезам не верит»: зрители не оценили, зато за границей пришлась ко двору

7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»

Устюгов в «Ментовских войнах» крут, но ему в спину дышат ещё 4 героя: топ-5 сериалов «про ментов» по мнению зрителей

95% критиков в восторге от этой «уморительно смешной» новинки с Джоном Синой: до российских экранов шедевр доберется 10 сентября

Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»

Эти 2 сериала только начали выходить, а уже цепляют: что посмотреть в августе-2026 любителям триллеров и детективов

В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус