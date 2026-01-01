Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
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