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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 5 Серия 7

Готэм 2014 - 2019 7 серия 5 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Готэм»
Нулевой год
Сезон 5 / Серия 1 3 января 2019
Незваные гости
Сезон 5 / Серия 2 10 января 2019
Пингвин, наш герой!
Сезон 5 / Серия 3 17 января 2019
Пепелище
Сезон 5 / Серия 4 24 января 2019
Пенья Дуро
Сезон 5 / Серия 5 31 января 2019
13 швов
Сезон 5 / Серия 6 14 февраля 2019
Эйс Кемикалс
Сезон 5 / Серия 7 21 февраля 2019
Ничего необычного
Сезон 5 / Серия 8 28 февраля 2019
Суд над Джимом Гордоном
Сезон 5 / Серия 9 7 марта 2019
Я — Бэйн
Сезон 5 / Серия 10 21 марта 2019
Что они сделали?
Сезон 5 / Серия 11 18 апреля 2019
Начало…
Сезон 5 / Серия 12 25 апреля 2019
О чем серия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Готэм» главный герой пытается остановить человека, который мешает важным политическим переговорам Готэма. В город возвращается живой Иеремия. С помощью Безумного Шляпника он решает восстановить сцену гибели четы Уэйнов...

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