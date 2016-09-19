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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 3 Серия 11

Готэм 2014 - 2019 11 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Готэм»
Лучше править в аду...
Сезон 3 / Серия 1 19 сентября 2016
Сжечь ведьму
Сезон 3 / Серия 2 26 сентября 2016
Смотрите мне в глаза
Сезон 3 / Серия 3 3 октября 2016
Рассвет нового дня
Сезон 3 / Серия 4 10 октября 2016
Всё для тебя
Сезон 3 / Серия 5 17 октября 2016
Следуй за белым кроликом
Сезон 3 / Серия 6 24 октября 2016
Червонная королева
Сезон 3 / Серия 7 31 октября 2016
Зов крови
Сезон 3 / Серия 8 7 ноября 2016
Палач
Сезон 3 / Серия 9 14 ноября 2016
Бомба замедленного действия
Сезон 3 / Серия 10 21 ноября 2016
Берегитесь чудища с зелёными глазами
Сезон 3 / Серия 11 28 ноября 2016
Призраки
Сезон 3 / Серия 12 16 января 2017
Улыбайся от всей души
Сезон 3 / Серия 13 23 января 2017
Тонкое искусство наживать врагов
Сезон 3 / Серия 14 30 января 2017
Откуда у Загадочника такое прозвище
Сезон 3 / Серия 15 24 апреля 2017
Эти жуткие и мрачные безуминки
Сезон 3 / Серия 16 1 мая 2017
Главная загадка
Сезон 3 / Серия 17 8 мая 2017
Горящий фитиль
Сезон 3 / Серия 18 15 мая 2017
Никто не уйдет от правосудия
Сезон 3 / Серия 19 22 мая 2017
Прелестная машина ненависти
Сезон 3 / Серия 20 29 мая 2017
Зов предназначения
Сезон 3 / Серия 21 5 июня 2017
Черная душа
Сезон 3 / Серия 22 5 июня 2017
О чем серия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Готэм» главный герой сталкивается с Марио прямо перед началом свадьбы. Параллельно Селина неожиданно встречается с кое-кем очень важным, Барбара ищет Эдварда в надежде рассказать ему об истинном местонахождении Изабеллы.

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