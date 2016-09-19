В 3 сезоне 11 серии сериала «Готэм» главный герой сталкивается с Марио прямо перед началом свадьбы. Параллельно Селина неожиданно встречается с кое-кем очень важным, Барбара ищет Эдварда в надежде рассказать ему об истинном местонахождении Изабеллы.
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