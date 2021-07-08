В 1 сезоне 8 серии сериала «Сплетница» жизнь Жюльен омрачается жутким обвинением Сплетницы. Зое приходится взять проблему под свой контроль. Макс пытается разобраться в чужих непростых эмоциях, а Кейт сталкивается с непониманием своих коллег.
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