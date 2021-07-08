В 1 сезоне 5 серии сериала «Сплетница» инцидент, произошедший в соседней школе, неожиданно привлекает внимание Сплетницы. Друзья объединяются для того, чтобы отметить День всех святых вместе. Одри устраивает настоящую панику из-за плохих новостей.
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