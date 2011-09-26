В 5 сезоне 22 серии сериала «Сплетница» Блэр объединяется с друзьями, чтобы узнать, кто такая Диана Пейн и действительно ли Джек – отец Чака. Серену же больше всего беспокоит, кто прячется за личностью Сплетницы, и она почти добирается до правды…