Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 5 Серия 22

Сплетница 2007 - 2012 22 серия 5 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Сплетница»
Да, и ничего
Сезон 5 / Серия 1 26 сентября 2011
Красавица и праздник
Сезон 5 / Серия 2 3 октября 2011
Ценность отрицания
Сезон 5 / Серия 3 10 октября 2011
Мемуары невидимки Дэна
Сезон 5 / Серия 4 17 октября 2011
Пост и ярость
Сезон 5 / Серия 5 24 октября 2011
Я — девятый
Сезон 5 / Серия 6 7 ноября 2011
Взрослые больше не спят
Сезон 5 / Серия 7 14 ноября 2011
Все лучшие источники
Сезон 5 / Серия 8 21 ноября 2011
Проклятие для Родс
Сезон 5 / Серия 9 28 ноября 2011
Разъезжая на авто с парнями
Сезон 5 / Серия 10 5 декабря 2011
Финал романа?
Сезон 5 / Серия 11 16 января 2012
Отец и невеста
Сезон 5 / Серия 12 23 января 2012
Сплетница
Сезон 5 / Серия 13 30 января 2012
Запасной Дэн
Сезон 5 / Серия 14 6 февраля 2012
Сумасшествие, купидон и любовь
Сезон 5 / Серия 15 13 февраля 2012
Наперерез Родс
Сезон 5 / Серия 16 20 февраля 2012
Выкуп принцессы
Сезон 5 / Серия 17 27 февраля 2012
Наследница-аферистка
Сезон 5 / Серия 18 2 апреля 2012
Новая It Girl
Сезон 5 / Серия 19 9 апреля 2012
Салон мертвецов
Сезон 5 / Серия 20 16 апреля 2012
Гадкая Би
Сезон 5 / Серия 21 23 апреля 2012
В поисках утраченного искусства
Сезон 5 / Серия 22 30 апреля 2012
Беглецы
Сезон 5 / Серия 23 7 мая 2012
Возвращение кольца
Сезон 5 / Серия 24 14 мая 2012
О чем cерия

В 5 сезоне 22 серии сериала «Сплетница» Блэр объединяется с друзьями, чтобы узнать, кто такая Диана Пейн и действительно ли Джек – отец Чака. Серену же больше всего беспокоит, кто прячется за личностью Сплетницы, и она почти добирается до правды…

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши