Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 3 Серия 20

Сплетница 2007 - 2012 20 серия 3 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Сплетница»
Повороты судьбы
Сезон 3 / Серия 1 14 сентября 2009
Первокурсник
Сезон 3 / Серия 2 21 сентября 2009
Потерянный парень
Сезон 3 / Серия 3 28 сентября 2009
Дэн на премьере
Сезон 3 / Серия 4 5 октября 2009
Руфус женится
Сезон 3 / Серия 5 12 октября 2009
Достаточно о Еве
Сезон 3 / Серия 6 19 октября 2009
Как добиться успеха в Басснесе
Сезон 3 / Серия 7 26 октября 2009
Дедушка: Часть 2
Сезон 3 / Серия 8 2 ноября 2009
Загнанных Хамфри пристреливают, не правда ли?
Сезон 3 / Серия 9 9 ноября 2009
Последние дни веселья
Сезон 3 / Серия 10 16 ноября 2009
Ценности Серены
Сезон 3 / Серия 11 30 ноября 2009
Возвращение Барта
Сезон 3 / Серия 12 7 декабря 2009
Медальон боли
Сезон 3 / Серия 13 8 марта 2010
Исчезнувшая дама
Сезон 3 / Серия 14 15 марта 2010
Шестнадцатилетняя девственница
Сезон 3 / Серия 15 22 марта 2010
Джек наносит удар по империи
Сезон 3 / Серия 16 29 марта 2010
Бесчестные Бассы
Сезон 3 / Серия 17 5 апреля 2010
Невыносимая легкость бытия Блэр
Сезон 3 / Серия 18 12 апреля 2010
Незнакомые любовники
Сезон 3 / Серия 19 26 апреля 2010
Это папин, папин, папочкин мир
Сезон 3 / Серия 20 3 мая 2010
Бывшие жены и мужья
Сезон 3 / Серия 21 10 мая 2010
Последнее танго, затем Париж
Сезон 3 / Серия 22 17 мая 2010
О чем cерия

В 3 сезоне 20 серии сериала «Сплетница» между Ванессой и Дэном начинается конкуренция в творческом сфере и они пытаются спасти свои отношения. Серена налаживает отношения с отцом, который публично заявляет, что готов бороться за свою семью.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Приложение киноафиши