В 3 сезоне 20 серии сериала «Сплетница» между Ванессой и Дэном начинается конкуренция в творческом сфере и они пытаются спасти свои отношения. Серена налаживает отношения с отцом, который публично заявляет, что готов бороться за свою семью.
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