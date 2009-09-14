В 3 сезоне 17 серии сериала «Сплетница» Джек соглашается вернуть Чаку отель при условии, что Блэр проведет с ним ночь. Серена устраивает вечеринку-сюрприз для Нейта, чем решает воспользоваться Дженни, у которой вновь проснулись чувства к Арчибальду.
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