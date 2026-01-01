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Актёры 1 сезона сериала «Сплетница» (2007)
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Актеры сериала «Сплетница»
Вся информация о сериале
Блейк Лайвли
Blake Lively
Serena van der Woodsen
Лейтон Мистер
Leighton Meester
Blair Waldorf
Пенн Бэджли
Penn Badgley
Чейс Кроуфорд
Chace Crawford
Тейлор Момсен
Taylor Momsen
Jenny Humphrey
Эд Вествик
Ed Westwick
Келли Разерфорд
Kelly Rutherford
Джессика Зор
Jessica Szohr
Vanessa Abrams
Мэттью Сеттл
Matthew Settle
Rufus Humphrey
Каролин Лагерфельт
Caroline Lagerfelt
Коннор Паоло
Connor Paolo
Eric van der Woodsen
Роберт Джон Берк
Robert John Burke
Сэм Робардс
Sam Robards
Маргарет Колин
Margaret Colin
Уильям Абади
William Abadie
Линда Эмонд
Linda Emond
Питер О’Брайэн
Peter O'Brien
Мишель Херд
Michelle Hurd
Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
Флоренция Лозаньо
Florencia Lozano
Сьюзэн Миснер
Susan Misner
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