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Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Сплетница» (2007)

Актеры сериала «Сплетница» Вся информация о сериале
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли Blake Lively
Serena van der Woodsen Лейтон Мистер
Лейтон Мистер Leighton Meester
Blair Waldorf Пенн Бэджли
Пенн Бэджли Penn Badgley
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд Chace Crawford
Тейлор Момсен
Тейлор Момсен Taylor Momsen
Jenny Humphrey Эд Вествик
Эд Вествик Ed Westwick
Келли Разерфорд
Келли Разерфорд Kelly Rutherford
Джессика Зор
Джессика Зор Jessica Szohr
Vanessa Abrams Мэттью Сеттл
Мэттью Сеттл Matthew Settle
Rufus Humphrey
Каролин Лагерфельт Caroline Lagerfelt
Коннор Паоло
Коннор Паоло Connor Paolo
Eric van der Woodsen Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк Robert John Burke
Сэм Робардс Sam Robards
Маргарет Колин
Маргарет Колин Margaret Colin
Уильям Абади
Уильям Абади William Abadie
Линда Эмонд
Линда Эмонд Linda Emond
Питер О’Брайэн Peter O'Brien
Мишель Херд
Мишель Херд Michelle Hurd
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг Michelle Trachtenberg
Флоренция Лозаньо Florencia Lozano
Сьюзэн Миснер
Сьюзэн Миснер Susan Misner
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