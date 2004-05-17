В 1 сезоне 3 серии сериала «Господа офицеры» специальная колония теряет все связи с остальным миром из-за стихийного бедствия. Несколько заключенных берут в пленники супругу и ребенка Асланбекова, чтобы совершить побег с «зеленой» зоны.
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