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Киноафиша Сериалы Господа офицеры Сезоны Сезон 1 Серия 3

Господа офицеры 2004 3 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 мая 2004
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 мая 2004
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 19 мая 2004
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 мая 2004
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 24 мая 2004
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 25 мая 2004
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 26 мая 2004
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 27 мая 2004
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Господа офицеры» специальная колония теряет все связи с остальным миром из-за стихийного бедствия. Несколько заключенных берут в пленники супругу и ребенка Асланбекова, чтобы совершить побег с «зеленой» зоны. 

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