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Актёры 2 сезона сериала «Благие знамения» (2023)
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Актеры сериала «Благие знамения»
Вся информация о сериале
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Джон Хэмм
Jon Hamm
Майкл Шин
Michael Sheen
Aziraphale
Дэвид Теннант
David Tennant
Crowley
Донна Престон
Donna Preston
Рис Шерсмит
Reece Shearsmith
Quelin Sepulveda
Нина Сосанья
Nina Sosanya
Maggie Service
Дун Макичен
Doon Mackichan
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Mr. Glozier
Нив Уолш
Niamh Walsh
Рич Кибл
Rich Keeble
Марк Гэтисс
Mark Gatiss
Mr. Harmony
Эбигейл Лаури
Abigail Lawrie
Шелли Конн
Shelley Conn
Beelzebub
Jeff Alexander
Кристал Ю
Crystal Yu
Gloria Obianyo
Шин Филлипс
Siân Phillips
Лиз Карр
Liz Carr
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