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Актёры 1 сезона сериала «Благие знамения» (2019)
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Актеры сериала «Благие знамения»
Вся информация о сериале
Дэвид Теннант
David Tennant
Crowley
Джон Хэмм
Jon Hamm
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Captain Vincent
Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
Beelzebub
Элизабет Беррингтон
Elizabeth Berrington
Майкл Шин
Michael Sheen
Aziraphale
Пол Чахиди
Paul Chahidi
Сэм Тейлор Бак
Sam Taylor Buck
Adam Young
Нед Деннехи
Ned Dennehy
Ilan Galkoff
Энди Хэмилтон
Andy Hamilton
Hell's Usher
Адам Бонд
Adam Bond
Adam Colborne
Кирсти Уорк
Kirsty Wark
Эрион Бакаре
Ariyon Bakare
Майкл МакКин
Michael McKean
Witchfinder Sergeant Shadwell
Jackie Clune
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Madame Tracy
Рис Шерсмит
Reece Shearsmith
William Shakespeare
Джо Ваз
Joe Vaz
Саймон Мерреллс
Simon Merrells
International Express Man
Ben Crowe
Мирей Инос
Mireille Enos
War
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Mr. Glozier
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