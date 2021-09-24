В 4 сезоне 8 серии сериала «Голиаф» в финальной схватке с Джорджем Заксом Билли и Пэтти добиваются справедливости для одной из жертв опиоидной эпидемии. На этот раз они чувствуют себя настоящими победителями, ведь им больше ничего не препятствует.
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