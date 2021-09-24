В 4 сезоне 7 серии сериала «Голиаф» Пэтти вызывает неожиданного свидетеля на скамью подсудимых. Со своей стороны защита делает все возможное, чтобы подорвать доверие к свидетелю. Но как сами присяжные отреагируют на все происходящее?
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