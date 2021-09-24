В 4 сезоне 3 серии сериала «Голиаф» Макбрайд и Сэм постепенно сближаются друг с другом. По ходу дела Билли обнаруживает, что индустрия опиоидов хранит множество важных и весьма опасных секретов — о большинстве из них он даже не подозревал.
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