В 3 сезоне 6 серии сериала «Голиаф» Билли и Пэтти хотят воплотить в жизнь свой коварный план. Они намерены рассорить Уэйда и Диану, превратив их в противников во время судебного заседания. Бриттани ожидают в адвокатской коллегии штата Калифорния.
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