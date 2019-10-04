В 3 сезоне 1 серии сериала «Голиаф» Билли оказался втянут в дело против очень состоятельного человека, фермера, которого зовут Уэйд Блэквуд. Также в деле замешана весьма эксцентричная сестра Уэйда по имени Диана. Близкий приятель Билли погибает.
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