Голиаф (2016): 1 победа из 2 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая мужская роль (драма)
Лучшая хореография — игровые программы
Fred Tallaksen
Номинант
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