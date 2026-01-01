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Награды и номинации «Голиаф»

Вся информация о сериале

Голиаф (2016): 1 победа из 2 номинаций, в том числе Золотой глобус за Лучшая мужская роль (драма)

Золотой глобус 2017

Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Билли Боб Торнтон
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022

Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая хореография — игровые программы
Fred Tallaksen
Номинант
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