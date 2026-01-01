Собираю старые галстуки по друзьям — из ткани получается яркая сумочка, на которую в магазине ушло бы целое состояние

Тушь для ресниц выдает неухоженную женщину из прошлого века: модницы делают взгляд выразительным без единого взмаха щёточкой

Даже шоколадные к чаю: узнал, почему кассиры никогда не закупаются конфетами на развес в «Пятерочке»

«Вий» — уже давно прошлый век, зато 3 других советских фильма ужасов наперебой хвалят на Западе: «Это жемчужины хоррора»

Суп на первое, сложный тест – на десерт: вспомните 5 шедевров советского кино по кадру с официанткой?

Хит Нолана с 975 млн сборов и 8.2 на IMDb Кэмерон считает провалом: нашёл недостаток перечёркивающий 7 «Оскаров»

Смеялся над названием «Пельмени», пока не прочитал сюжет: в Китае сняли свою «Субстанцию» за 20 лет до Деми Мур

«Полдень» и «Трудно быть богом» шедеврами не стали, но этот забытый фильм по Стругацким — почти идеал: «В один ряд с шедеврами Тарковского»

«Шибанов хуже Семёнова буквально во всём»: ИИ сравнил «Первый отдел» с «Невским» — и без шансов «приговорил» Шибрагиных

«Сериал цепляет с первой же серии»: новый немецкий триллер Netflix включал на один эпизод – в итоге залпом посмотрел все 6