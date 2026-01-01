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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Годзилла: Сингулярность
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Годзилла: Сингулярность» (2021)
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Актеры сериала «Годзилла: Сингулярность»
Вся информация о сериале
Юмэ Миямото
Yume Miyamoto
Джонни Йонг Бош
Johnny Yong Bosch
Сёя Исигэ
Shoya Ishige
Таро Киути
Taro Kiuchi
Эрика Харлакер
Erika Harlacher
Билл Батс
Bill Butts
Ватару Такаги
Wataru Takagi
Кристина Валенсуэла
Cristina Valenzuela
Мисаки Куно
Misaki Kuno
Риэ Кугимия
Rie Kugimiya
Дзин Ураяма
Jin Urayama
Ёхэй Адзаками
Yohei Azakami
Котори Коиваи
Kotori Koiwai
Аяко Такэути
Ayako Takeuchi
Хироси Нака
Hiroshi Naka
Хиромити Тэдзука
Hiromichi Tezuka
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