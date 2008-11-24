«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь

Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется

Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь

Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил

Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру

Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса

Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»

«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели

Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства