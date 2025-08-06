Меню
Глухарь
Статьи
Статьи о сериале «Глухарь»
Статьи о сериале «Глухарь»
После 3 сезонов и 162 серий: «Глухарь» закрылся не из-за ухода Аверина, как считали многие — причина в другом
И даже немного обидно.
Написать
6 августа 2025 07:29
Из жизни ушло минимум 15 человек: этих актеров «Глухаря» уже нет с нами — фанаты называют это «проклятием» сериала
Многие звезды скончались при весьма загадочных обстоятельствах.
Написать
16 июля 2025 10:23
С Зиминой и ее новым любовником, но без Глухарева: почему продолжение «Глухаря» вышло без главного героя
Сериал не смог повторить успех оригинала, хоть и пытался.
Написать
24 июня 2025 19:05
«— Ты что извращенец? — Хуже. Я полицейский»: только выросшие на «ментовских» сериалах вспомнят, откуда цитаты (тест)
Андрюха, у нас викторина, по коням.
Написать
19 июня 2025 20:32
«Детство уходит»: раскрыты причины смерти Фунтикова из «Каникул Кроша» — от инсульта, в забвении
Современное поколение почти не помнит этого талантливого артиста.
Написать
2 июня 2025 11:50
Вышел после финала «Глухаря», но оказался популярнее: в этом сериале снялись все звезды детектива НТВ, кроме Аверина
Входит в список лучших проектов телеканала.
1 комментарий
5 апреля 2025 19:05
«Чистый огонь»: ИИ сравнил «Каменскую», «Глухаря» и «Тайны следствия» — назвал лучшую сотрудницу правопорядка
Думаем, аудитория не сильно удивится его выбору.
3 комментария
7 марта 2025 19:34
«Структуры думают, что я для них — начальник»: Виктория Тарасова — о съемках и заработках в «Глухаре», а также о внимании ФСБ и Росгвардии
Актриса до сих пор пожинает плоды своего самого успешного проекта.
Написать
29 ноября 2024 12:48
Аверин до последнего воротил нос от «Глухаря», и его убедило сниматься лишь одно: речь не о гонораре
Актер хотел, чтобы его работы «выделялись» из толпы.
Написать
26 ноября 2024 14:15
До реальности — как до Луны: опытный адвокат объяснил, что не так с сериалом «Глухарь»
Детектив, конечно, хорош, но есть у него и нюансы.
1 комментарий
26 ноября 2024 13:46
