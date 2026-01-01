Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 6 Актеры и роли

Актёры 6 сезона сериала «Хор» (2015)

Актеры сериала «Хор» Вся информация о сериале
Крис Колфер
Крис Колфер Chris Colfer
Kurt Hummel Даррен Крисс
Даррен Крисс Darren Criss
Blaine Anderson Дот-Мари Джонс
Дот-Мари Джонс Dot-Marie Jones
Джейн Линч
Джейн Линч Jane Lynch
Sue Sylvester Кевин МакХэйл
Кевин МакХэйл Kevin McHale
Artie Abrams Лиа Мишель
Лиа Мишель Lea Michele
Rachel Berry Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон Matthew Morrison
Will Schuester
Корд Оверстрит Chord Overstreet
Sam Evans
Эмбер Райли Amber Riley
Mercedes Jones
Икбал Теба Iqbal Theba
Кен Джонг
Кен Джонг Ken Jeong
Gloria Estefan
Дианна Агрон
Дианна Агрон Dianna Agron
Quinn Fabray Джейма Мейс
Джейма Мейс Jayma Mays
Майкл Хичкок Michael Hitchcock
Джессалин Гилсиг
Джессалин Гилсиг Jessalyn Gilsig
Кэрол Барнетт
Кэрол Барнетт Carol Burnett
Джонатан Грофф
Джонатан Грофф Jonathan Groff
Brian Stokes Mitchell
Бекка Тобин
Бекка Тобин Becca Tobin
Kitty Wilde
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
5 новых триллеров, которые уже можно посмотреть онлайн: №3 включите хотя бы ради Аль Пачино
Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять
«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все
Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
До 2 сезона «Гангстерленда» ровно 1 месяц: Гай Ричи не пощадил героя Харди — нас ждут кровь, война и раскол в семье
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше