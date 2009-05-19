В 1 сезоне 4 серии сериала «Хор» Курт решает попробовать свои силы в школьной футбольной команде, чтобы произвести впечатление на своего отца. Параллельно Сэнди и Сью объединяют усилия, чтобы осуществить свои планы по уничтожению вокального кружка.
