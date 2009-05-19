Меню
Хор 2009 - 2015 15 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Хор»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 19 мая 2009
Шоумены
Сезон 1 / Серия 2 9 сентября 2009
Акафеллас
Сезон 1 / Серия 3 16 сентября 2009
Беременные
Сезон 1 / Серия 4 23 сентября 2009
Обойдёмся без Роудс
Сезон 1 / Серия 5 30 сентября 2009
Витамин D
Сезон 1 / Серия 6 7 октября 2009
Отвязные танцы
Сезон 1 / Серия 7 14 октября 2009
Поппури
Сезон 1 / Серия 8 21 октября 2009
Колёса
Сезон 1 / Серия 9 11 ноября 2009
Баллада
Сезон 1 / Серия 10 18 ноября 2009
Хаерография
Сезон 1 / Серия 11 25 ноября 2009
Матрасы
Сезон 1 / Серия 12 2 декабря 2009
Отборочные
Сезон 1 / Серия 13 9 декабря 2009
Привет
Сезон 1 / Серия 14 13 апреля 2010
Сила Мадонны
Сезон 1 / Серия 15 20 апреля 2010
Дом
Сезон 1 / Серия 16 27 апреля 2010
Плохая репутация
Сезон 1 / Серия 17 4 мая 2010
Ларингит
Сезон 1 / Серия 18 11 мая 2010
Мечтай
Сезон 1 / Серия 19 18 мая 2010
Театральность
Сезон 1 / Серия 20 25 мая 2010
Фанк
Сезон 1 / Серия 21 1 июня 2010
Путешествие на региональные
Сезон 1 / Серия 22 8 июня 2010
В 1 сезоне 15 серии сериала «Хор» учитель испанского ужасно переживает из-за того, что парни издеваются над девочками из хорового кружка. В итоге Шустер предлагает старшеклассникам спеть композиции поп-иконы в качестве следующего задания.

