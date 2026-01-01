Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость

Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)

Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее

27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты

«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»

Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда

Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом

До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми

Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии