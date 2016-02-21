В 5 сезоне 8 серии сериала «Девочки» Ханна сбегает от Фрэна. Они собирались отправиться в летнее путешествие, но тут на помощь приходит Рэй. Однако до Нью-Йорка добраться не так уж просто. Дейзи и Марни записывают новую песню и проясняют отношения.
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