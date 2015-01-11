В 4 сезоне 8 серии сериала «Девочки» Ханна проводит весь день с новым другом. Марни и Дейзи ссорятся из-за денег. Джесса учит Шошанну искусству соблазнения. Лорейн и Тэд ужинают с друзьями, но вечер проходит весьма напряженно.
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