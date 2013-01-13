Во 2 сезоне 3 серии сериала «Девочки» Ханна работает фрилансером и пытается сдать свой текст вовремя. Но ей сначала надо выйти из зоны комфорта, поэтому она сближается с наркоманом снизу и тусуется с Элайджей.
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