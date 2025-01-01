[тема песни]

Майя Харт, Райли Мэттьюс: Я ждала такого дня, чтобы он пришёл. Ударила, как молния, моё сердце стучит, как барабан на краю чего-то замечательного. Лицом к лицу с переменами, о чём это всё? Жизнь сумасшедшая, но я знаю, что справлюсь, потому что у меня есть ты, чтобы жить это со мной. Я чувствую себя отлично, я собираюсь покорить мир! Зажги звёзды, у меня есть несколько страниц, которые нужно перевернуть. Я пою "о о о, о о о о." Покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир.