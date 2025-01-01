Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Истории Райли Цитаты

Цитаты из сериала Истории Райли

[тема песни]
Майя Харт Майя Харт, Райли Мэттьюс: Я ждала такого дня, чтобы он пришёл. Ударила, как молния, моё сердце стучит, как барабан на краю чего-то замечательного. Лицом к лицу с переменами, о чём это всё? Жизнь сумасшедшая, но я знаю, что справлюсь, потому что у меня есть ты, чтобы жить это со мной. Я чувствую себя отлично, я собираюсь покорить мир! Зажги звёзды, у меня есть несколько страниц, которые нужно перевернуть. Я пою "о о о, о о о о." Покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир, покоряй мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фаркл Минкус [Повторяемая фраза] Фаркл идёт первым. Фаркл *всегда* идёт первым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше