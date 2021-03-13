Отзывы о сериале «Джинни и Джорджия»

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Джинни и Джорджия
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Оксана Нагиева
13 марта 2021, 13:04
Посмотрев сериал «Джинни и Джорджия» мы сразу же знакомимся с главными героями.
Джинни - девочка-подросток, которая не может принять себя из-за цвета кожи и видит расизм по отношению к себе. Она никогда не имела настоящих друзей и не состояла в отношениях. Так же Джинни хочет знать правду о своей маме и требует, чтобы она рассказала о своём прошлом. Джорджия - молодая, красивая и стройная девушка, которая так же хитра, осторожна и хранит все свои секреты в шкафу. Она хочет защитить и обеспечить свою семью, в которой всегда царят недопонимания и конфликты. Так же у неё есть 9-летний сын Остин, который верит в волшебство.
В сериале присутствуют подростковые проблемы, а так же любовные и криминальные истории.
Хочу отметить, что актёрский игра на высоте. Так что я всем советую посмотреть сериал «Джинни и Джорджия».
13 марта 2021, 13:04
1
0
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Дария Гринь
23 июня 2021, 15:30
Оценка
Сериал прекрасен ! Но эта Джини ….. как же она меня бесит 😤
23 июня 2021, 15:30
1
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Джинни - девочка-подросток, которая не может принять себя из-за цвета кожи и видит расизм по отношению к себе. Она никогда не имела настоящих друзей и не состояла в отношениях. Так же Джинни хочет знать правду о своей маме и требует, чтобы она рассказала о своём прошлом. Джорджия - молодая, красивая и стройная девушка, которая так же хитра, осторожна и хранит все свои секреты в шкафу. Она хочет защитить и обеспечить свою семью, в которой всегда царят недопонимания и конфликты. Так же у неё есть 9-летний сын Остин, который верит в волшебство.
В сериале присутствуют подростковые проблемы, а так же любовные и криминальные истории.
Хочу отметить, что актёрский игра на высоте. Так что я всем советую посмотреть сериал «Джинни и Джорджия».
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