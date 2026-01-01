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Девочки Гилмор
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Сезон 7
Актеры и роли
Актёры 7 сезона сериала «Девочки Гилмор» (2006)
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Места съёмок
Актеры сериала «Девочки Гилмор»
Вся информация о сериале
Лорен Грэм
Lauren Graham
Lorelai Gilmore
Алексис Бледел
Alexis Bledel
Rory Gilmore
Скотт Пэттерсон
Scott Patterson
Luke Danes
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Sookie St. James
Яник Трусдейл
Yanic Truesdale
Michel Gerard
Кейко Аджена
Keiko Agena
Лиза Вейл
Liza Weil
Paris Geller
Шон Ганн
Sean Gunn
Kirk Gleason
Мэтт Чукри
Matt Czuchry
Logan Huntzberger
Келли Бишоп
Kelly Bishop
Emily Gilmore
Дэнни Стронг
Danny Strong
Эдвард Херрманн
Edward Herrmann
Richard Gilmore
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
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