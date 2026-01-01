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Девочки Гилмор
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Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Девочки Гилмор» (2003)
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Актеры сериала «Девочки Гилмор»
Вся информация о сериале
Лорен Грэм
Lauren Graham
Lorelai Gilmore
Алексис Бледел
Alexis Bledel
Rory Gilmore
Мелисса МакКарти
Melissa McCarthy
Sookie St. James
Скотт Пэттерсон
Scott Patterson
Luke Danes
Кейко Аджена
Keiko Agena
Lane Kim
Яник Трусдейл
Yanic Truesdale
Michel Gerard
Лиза Вейл
Liza Weil
Paris Geller
Шон Ганн
Sean Gunn
Kirk Gleason
Крис Эйгеман
Chris Eigeman
Jason Stiles
Келли Бишоп
Kelly Bishop
Emily Gilmore
Эдвард Херрманн
Edward Herrmann
Richard Gilmore
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