Говорящая с призраками 2005 - 2010 12 серия 5 сезон
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Все серии 5 сезона «Говорящая с призраками»
Праздник на день рождения
Сезон 5 / Серия 125 сентября 2009
Не вижу зла
Сезон 5 / Серия 22 октября 2009
Всё начинается со смерти
Сезон 5 / Серия 39 октября 2009
Делай до конца
Сезон 5 / Серия 416 октября 2009
Звонок тревоги
Сезон 5 / Серия 523 октября 2009
Голова под ногами
Сезон 5 / Серия 630 октября 2009
Дьявольское соглашение
Сезон 5 / Серия 76 ноября 2009
Мёртвый слушатель
Сезон 5 / Серия 813 ноября 2009
Потерянный среди теней
Сезон 5 / Серия 920 ноября 2009
Чрезмерное насилие
Сезон 5 / Серия 104 декабря 2009
Смерть в эфире
Сезон 5 / Серия 118 января 2010
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Сезон 5 / Серия 1215 января 2010
Живущий в кошмаре
Сезон 5 / Серия 1329 января 2010
Мертвые со мной
Сезон 5 / Серия 145 февраля 2010
Взрыв
Сезон 5 / Серия 155 марта 2010
Старые грехи — длинные тени
Сезон 5 / Серия 1612 марта 2010
На тонком льду
Сезон 5 / Серия 172 апреля 2010
Мёртвый глаз
Сезон 5 / Серия 189 апреля 2010
Летальная комбинация
Сезон 5 / Серия 1930 апреля 2010
Кровавые деньги
Сезон 5 / Серия 207 мая 2010
Вылитый мертвец
Сезон 5 / Серия 2114 мая 2010
Исход детей
Сезон 5 / Серия 2221 мая 2010
О чем cерия
В 5 сезоне 12 серии сериала «Говорящая с призраками» у новой знакомой Неда неприятности: за ее семьей постоянно следует дух. Вскоре Мелинде придется разгадать тайну новых соседей. Выясняется, что за героями охотится не только призрак, но и полиция.
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