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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 5 Серия 12

Говорящая с призраками 2005 - 2010 12 серия 5 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Говорящая с призраками»
Праздник на день рождения
Сезон 5 / Серия 1 25 сентября 2009
Не вижу зла
Сезон 5 / Серия 2 2 октября 2009
Всё начинается со смерти
Сезон 5 / Серия 3 9 октября 2009
Делай до конца
Сезон 5 / Серия 4 16 октября 2009
Звонок тревоги
Сезон 5 / Серия 5 23 октября 2009
Голова под ногами
Сезон 5 / Серия 6 30 октября 2009
Дьявольское соглашение
Сезон 5 / Серия 7 6 ноября 2009
Мёртвый слушатель
Сезон 5 / Серия 8 13 ноября 2009
Потерянный среди теней
Сезон 5 / Серия 9 20 ноября 2009
Чрезмерное насилие
Сезон 5 / Серия 10 4 декабря 2009
Смерть в эфире
Сезон 5 / Серия 11 8 января 2010
Не было бы счастья, да несчастье помогло
Сезон 5 / Серия 12 15 января 2010
Живущий в кошмаре
Сезон 5 / Серия 13 29 января 2010
Мертвые со мной
Сезон 5 / Серия 14 5 февраля 2010
Взрыв
Сезон 5 / Серия 15 5 марта 2010
Старые грехи — длинные тени
Сезон 5 / Серия 16 12 марта 2010
На тонком льду
Сезон 5 / Серия 17 2 апреля 2010
Мёртвый глаз
Сезон 5 / Серия 18 9 апреля 2010
Летальная комбинация
Сезон 5 / Серия 19 30 апреля 2010
Кровавые деньги
Сезон 5 / Серия 20 7 мая 2010
Вылитый мертвец
Сезон 5 / Серия 21 14 мая 2010
Исход детей
Сезон 5 / Серия 22 21 мая 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 12 серии сериала «Говорящая с призраками» у новой знакомой Неда неприятности: за ее семьей постоянно следует дух. Вскоре Мелинде придется разгадать тайну новых соседей. Выясняется, что за героями охотится не только призрак, но и полиция.

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