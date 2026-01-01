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Говорящая с призраками
Сезоны
Сезон 5
Актеры и роли
Актёры 5 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2009)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Говорящая с призраками»
Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon
Дэвид Конрад
David Conrad
Кристоф Сандерс
Christoph Sanders
Ned Banks
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Delia Banks
Melinda Clarke
Джош Стюарт
Josh Stewart
Маргарет Чо
Margaret Cho
Mike Farrell
Хосе Суньига
José Zúñiga
Грег Джерманн
Greg Germann
Джей Р. Фергюсон
Jay R. Ferguson
Бэрри Ньюман
Barry Newman
Дэвид Кленнон
David Clennon
Чарльз Малик Уитфилд
Charles Malik Whitfield
Steven Culp
Чад Лоу
Chad Lowe
Сара Джейн Моррис
Sarah Jane Morris
Джон Мэллори Эшер
John Asher
Коннор Гиббс
Connor Gibbs
Яани Кинг
Yaani King Mondschein
Дэвид Джулиан Хирш
David Julian Hirsh
Алекс Картер
Alex Carter
Райли Смит
Riley Smith
Кэтрин Дент
Catherine Dent
Перри Ривз
Perrey Reeves
Джастин Шилтон
Justin Shilton
Билли Ангер
Billy Unger
Брайан Бэтт
Bryan Batt
Джефф Хефнер
Jeff Hephner
Марк Мозес
Mark Moses
Дендри Тейлор
Dendrie Taylor
Шон О’Брайан
Sean O'Bryan
Теа Гилл
Thea Gill
Майкл Грациадей
Michael Graziadei
Бруно Кампос
Bruno Campos
Ион Оверман
Ion Overman
Джордан Бэлфи
Jordan Belfi
Кристин Эстабрук
Christine Estabrook
Эдди Шин
Eddie Shin
Emily Rose
Шон Маркетт
Sean Marquette
Гиги Райс
Gigi Rice
Эрин Кэхилл
Erin Cahill
Хэнк Харрис
Hank Harris
Джон Гец
John Getz
Стивен Ли
Stephen Lee
Дебора Ван Валкенберг
Deborah Van Valkenburgh
Дебра Монк
Debra Monk
Мэри Мэйтлин Маузер
Mary Mouser
Джои Кинг
Joey King
Amy Davidson
Брэйди Смит
Brady Smith
Эван Питерс
Evan Peters
Алекси Гилмор
Alexie Gilmore
Мэтт Лоу
Matt Lowe
Кадим Хардисон
Kadeem Hardison
Стефани Николь Лемелин
Stephanie Nicole Lemelin
Эндрю Дж. Уэст
Andrew J. West
Бэрри Боствик
Barry Bostwick
Kirsten Nelson
Зои Бойл
Zoe Boyle
Инбар Лави
Inbar Lavi
Дэвид Эндрюс
David Andrews
Джеремайя Биркетт
Jeremiah Birkett
Тревор Морган
Trevor Morgan
Азита Ганизада
Azita Ghanizada
Джозеф Лутман
Joseph Luthman
Tammy Townsend
Дженни Блонг
Jenni Blong
Deidrie Henry
Дэвид Бэрри Грэй
David Barry Gray
Рон Мелендес
Ron Melendez
Ив Гордон
Eve Gordon
Рэндольф Мэнтут
Randolph Mantooth
Кари Коулман
Kari Coleman
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