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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2009)

Актеры сериала «Говорящая с призраками» Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Кристоф Сандерс
Кристоф Сандерс Christoph Sanders
Ned Banks Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди Jamie Kennedy
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм Camryn Manheim
Delia Banks
Melinda Clarke
Джош Стюарт
Джош Стюарт Josh Stewart
Маргарет Чо Margaret Cho
Mike Farrell
Хосе Суньига
Хосе Суньига José Zúñiga
Грег Джерманн Greg Germann
Джей Р. Фергюсон Jay R. Ferguson
Бэрри Ньюман Barry Newman
Дэвид Кленнон David Clennon
Чарльз Малик Уитфилд Charles Malik Whitfield
Steven Culp
Чад Лоу
Чад Лоу Chad Lowe
Сара Джейн Моррис Sarah Jane Morris
Джон Мэллори Эшер John Asher
Коннор Гиббс
Коннор Гиббс Connor Gibbs
Яани Кинг Yaani King Mondschein
Дэвид Джулиан Хирш David Julian Hirsh
Алекс Картер Alex Carter
Райли Смит
Райли Смит Riley Smith
Кэтрин Дент Catherine Dent
Перри Ривз Perrey Reeves
Джастин Шилтон Justin Shilton
Билли Ангер Billy Unger
Брайан Бэтт
Брайан Бэтт Bryan Batt
Джефф Хефнер
Джефф Хефнер Jeff Hephner
Марк Мозес
Марк Мозес Mark Moses
Дендри Тейлор
Дендри Тейлор Dendrie Taylor
Шон О’Брайан
Шон О’Брайан Sean O'Bryan
Теа Гилл Thea Gill
Майкл Грациадей
Майкл Грациадей Michael Graziadei
Бруно Кампос Bruno Campos
Ион Оверман
Ион Оверман Ion Overman
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи Jordan Belfi
Кристин Эстабрук Christine Estabrook
Эдди Шин Eddie Shin
Emily Rose
Шон Маркетт
Шон Маркетт Sean Marquette
Гиги Райс Gigi Rice
Эрин Кэхилл Erin Cahill
Хэнк Харрис Hank Harris
Джон Гец
Джон Гец John Getz
Стивен Ли Stephen Lee
Дебора Ван Валкенберг Deborah Van Valkenburgh
Дебра Монк Debra Monk
Мэри Мэйтлин Маузер Mary Mouser
Джои Кинг
Джои Кинг Joey King
Amy Davidson
Брэйди Смит
Брэйди Смит Brady Smith
Эван Питерс
Эван Питерс Evan Peters
Алекси Гилмор Alexie Gilmore
Мэтт Лоу
Мэтт Лоу Matt Lowe
Кадим Хардисон Kadeem Hardison
Стефани Николь Лемелин Stephanie Nicole Lemelin
Эндрю Дж. Уэст Andrew J. West
Бэрри Боствик Barry Bostwick
Kirsten Nelson
Зои Бойл
Зои Бойл Zoe Boyle
Инбар Лави
Инбар Лави Inbar Lavi
Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс David Andrews
Джеремайя Биркетт
Джеремайя Биркетт Jeremiah Birkett
Тревор Морган Trevor Morgan
Азита Ганизада Azita Ghanizada
Джозеф Лутман Joseph Luthman
Tammy Townsend
Дженни Блонг Jenni Blong
Deidrie Henry
Дэвид Бэрри Грэй David Barry Gray
Рон Мелендес Ron Melendez
Ив Гордон Eve Gordon
Рэндольф Мэнтут Randolph Mantooth
Кари Коулман Kari Coleman
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