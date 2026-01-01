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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 4 Актеры и роли

Актёры 4 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2008)

Актеры сериала «Говорящая с призраками» Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Jim Clancy Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Кристоф Сандерс
Кристоф Сандерс Christoph Sanders
Ned Banks Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди Jamie Kennedy
Камрин Менхейм
Камрин Менхейм Camryn Manheim
Delia Banks Джейсон Лондон
Джейсон Лондон Jason London
Джей Мор
Джей Мор Jay Mohr
Professor Rick Payne Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Джоанна Кэссиди Joanna Cassidy
Джо Регалбуто Joe Regalbuto
Бахар Сумекх Bahar Soomekh
Эми Пьетц Amy Pietz
Дэвид Кленнон David Clennon
Беллами Янг
Беллами Янг Bellamy Young
Патрик Джей Адамс
Патрик Джей Адамс Patrick J. Adams
Алона Тал
Алона Тал Alona Tal
Уильям Р. Моузес William R. Moses
Роксанн Харт Roxanne Hart
Кончетта Томеи Concetta Tomei
Рина Софер Rena Sofer
Кайл Хауард
Кайл Хауард Kyle Howard
Кайл Сикор
Кайл Сикор Kyle Secor
Андреа Бауэн Andrea Bowen
Ванесса Марано Vanessa Marano
Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Карри Грэм Currie Graham
Курт Касерес Kurt Caceres
Gretchen Egolf
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега Alexa PenaVega
Элизабет Пенья
Элизабет Пенья Elizabeth Peña
Кристиан Кэмпбелл Christian Campbell
Дженни Робертсон Jenny Robertson
Келли Мартин
Келли Мартин Kellie Martin
Патрик Брин Patrick Breen
Мика Бурем
Мика Бурем Mika Boorem
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино Mark Pellegrino
Брайан МакНамара Brian McNamara
Томас Ф. Уилсон
Томас Ф. Уилсон Thomas F. Wilson
Эйприл Грэйс
Эйприл Грэйс April Grace
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета Dan Castellaneta
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик Todd Stashwick
Ари Гросс Arye Gross
Сара Рамос Sarah Ramos
Майкл О`Нил
Майкл О`Нил Michael O’Neill
Бреннан Эллиотт Brennan Elliott
Дафна Эшбрук Daphne Ashbrook
Дж.С. МакКензи J. C. MacKenzie
Дэрби Стэнчфилд Darby Stanchfield
Том Пелфри
Том Пелфри Tom Pelphrey
Том Райт
Том Райт Tom Wright
Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНаса Katherine LaNasa
Жаклин ДеСантис Jaclyn DeSantis
Марк Л. Тейлор Mark L. Taylor
Тэд Лакинбилл Thad Luckinbill
Битти Шрэм Bitty Schram
Молли Хэйгэн
Молли Хэйгэн Molly Hagan
Камрин Граймс Camryn Grimes
Джесси Хед Jesse Head
Бри Тёрнер
Бри Тёрнер Bree Turner
Jake Thomas
Анна Силк
Анна Силк Anna Silk
Пейтон Лист
Пейтон Лист Peyton List
Джессика Так Jessica Tuck
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл Kenneth Mitchell
Дженна Ли Грин
Дженна Ли Грин Jenna Leigh Green
Ион Оверман
Ион Оверман Ion Overman
Уилл Ротхаар Will Rothhaar
Коттер Смит
Коттер Смит Cotter Smith
Эллен Воглом
Эллен Воглом Ellen Woglom
Джейсон Брукс
Джейсон Брукс Jason Brooks
Уайатт Смит Wyatt Smith
Аманда Шулл
Аманда Шулл Amanda Schull
Эми Хилл
Эми Хилл Amy Hill
Роми Роземонт Romy Rosemont
Кэйли Дефер Kaylee DeFer
Энди Комо Andy Comeau
Джордж Ньюберн George Newbern
Шеймус Девер Seamus Dever
Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук Rachael Leigh Cook
Эрик Андерсон Erich Anderson
Сьюзан Руттан Susan Ruttan
Барбара Ив Харрис
Барбара Ив Харрис Barbara Eve Harris
Амелия Хейнл Amelia Heinle
Алекса Николас Alexa Nicolas
Изабель Фурман
Изабель Фурман Isabelle Fuhrman
Эдвин Ходж
Эдвин Ходж Edwin Hodge
Джонни Пакар Johnny Pacar
Кэйтлин Дюлэйни
Кэйтлин Дюлэйни Caitlin Dulany
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш Graham McTavish
Райан Келли Ryan Kelley
Эмма Белл
Эмма Белл Emma Bell
Шошана Буш Shoshana Bush
Чад Морган Chad Morgan
Дарси Роуз Бернс
Дарси Роуз Бернс Darcy Rose Byrnes
Бриттани Каррен
Бриттани Каррен Brittany Curran
Мари Читхэм Maree Cheatham
Эндрю Джеймс Аллен Andrew James Allen
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