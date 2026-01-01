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Говорящая с призраками
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Сезон 4
Актеры и роли
Актёры 4 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2008)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «Говорящая с призраками»
Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon
Дэвид Конрад
David Conrad
Jim Clancy
Дэвид Конрад
David Conrad
Кристоф Сандерс
Christoph Sanders
Ned Banks
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Delia Banks
Джейсон Лондон
Jason London
Джей Мор
Jay Mohr
Professor Rick Payne
Рафаэль Сбардж
Raphael Sbarge
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Джо Регалбуто
Joe Regalbuto
Бахар Сумекх
Bahar Soomekh
Эми Пьетц
Amy Pietz
Дэвид Кленнон
David Clennon
Беллами Янг
Bellamy Young
Патрик Джей Адамс
Patrick J. Adams
Алона Тал
Alona Tal
Уильям Р. Моузес
William R. Moses
Роксанн Харт
Roxanne Hart
Кончетта Томеи
Concetta Tomei
Рина Софер
Rena Sofer
Кайл Хауард
Kyle Howard
Кайл Сикор
Kyle Secor
Андреа Бауэн
Andrea Bowen
Ванесса Марано
Vanessa Marano
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
Карри Грэм
Currie Graham
Курт Касерес
Kurt Caceres
Gretchen Egolf
Алекса ПенаВега
Alexa PenaVega
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
Кристиан Кэмпбелл
Christian Campbell
Дженни Робертсон
Jenny Robertson
Келли Мартин
Kellie Martin
Патрик Брин
Patrick Breen
Мика Бурем
Mika Boorem
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
Брайан МакНамара
Brian McNamara
Томас Ф. Уилсон
Thomas F. Wilson
Эйприл Грэйс
April Grace
Дэн Кастелланета
Dan Castellaneta
Тодд Стэшвик
Todd Stashwick
Ари Гросс
Arye Gross
Сара Рамос
Sarah Ramos
Майкл О`Нил
Michael O’Neill
Бреннан Эллиотт
Brennan Elliott
Дафна Эшбрук
Daphne Ashbrook
Дж.С. МакКензи
J. C. MacKenzie
Дэрби Стэнчфилд
Darby Stanchfield
Том Пелфри
Tom Pelphrey
Том Райт
Tom Wright
Кэтрин ЛаНаса
Katherine LaNasa
Жаклин ДеСантис
Jaclyn DeSantis
Марк Л. Тейлор
Mark L. Taylor
Тэд Лакинбилл
Thad Luckinbill
Битти Шрэм
Bitty Schram
Молли Хэйгэн
Molly Hagan
Камрин Граймс
Camryn Grimes
Джесси Хед
Jesse Head
Бри Тёрнер
Bree Turner
Jake Thomas
Анна Силк
Anna Silk
Пейтон Лист
Peyton List
Джессика Так
Jessica Tuck
Кеннет Митчелл
Kenneth Mitchell
Дженна Ли Грин
Jenna Leigh Green
Ион Оверман
Ion Overman
Уилл Ротхаар
Will Rothhaar
Коттер Смит
Cotter Smith
Эллен Воглом
Ellen Woglom
Джейсон Брукс
Jason Brooks
Уайатт Смит
Wyatt Smith
Аманда Шулл
Amanda Schull
Эми Хилл
Amy Hill
Роми Роземонт
Romy Rosemont
Кэйли Дефер
Kaylee DeFer
Энди Комо
Andy Comeau
Джордж Ньюберн
George Newbern
Шеймус Девер
Seamus Dever
Рэйчел Ли Кук
Rachael Leigh Cook
Эрик Андерсон
Erich Anderson
Сьюзан Руттан
Susan Ruttan
Барбара Ив Харрис
Barbara Eve Harris
Амелия Хейнл
Amelia Heinle
Алекса Николас
Alexa Nicolas
Изабель Фурман
Isabelle Fuhrman
Эдвин Ходж
Edwin Hodge
Джонни Пакар
Johnny Pacar
Кэйтлин Дюлэйни
Caitlin Dulany
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
Райан Келли
Ryan Kelley
Эмма Белл
Emma Bell
Шошана Буш
Shoshana Bush
Чад Морган
Chad Morgan
Дарси Роуз Бернс
Darcy Rose Byrnes
Бриттани Каррен
Brittany Curran
Мари Читхэм
Maree Cheatham
Эндрю Джеймс Аллен
Andrew James Allen
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