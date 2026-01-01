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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2007)

Актеры сериала «Говорящая с призраками» Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Jim Clancy Джей Мор
Джей Мор Jay Mohr
Professor Rick Payne Камрин Менхейм
Камрин Менхейм Camryn Manheim
Delia Banks Орландо Джонс
Орландо Джонс Orlando Jones
Отем Ризер
Отем Ризер Autumn Reeser
Омид Абтахи
Омид Абтахи Omid Abtahi
Никки Кокс Nikki Cox
Джош Хопкинс
Джош Хопкинс Josh Hopkins
Мартин Донован
Мартин Донован Martin Donovan
Гордон Клэпп Gordon Clapp
Мэттью Марсден Matthew Marsden
Кристоф Сандерс
Кристоф Сандерс Christoph Sanders
Ned Banks
Макензи Вега Makenzie Vega
Виктория Прэтт Victoria Pratt
Джин Луиса Келли
Джин Луиса Келли Jean Louisa Kelly
Алан Рак
Алан Рак Alan Ruck
Тесс Харпер Tess Harper
Леа Пайпс Leah Pipes
Ассаф Коэн Assaf Cohen
Дэвид Ньюсом David Newsom
Кейт Леверинг Kate Levering
Кэтлин Йорк
Кэтлин Йорк Kathleen York
Майкл Рейли Бурк
Майкл Рейли Бурк Michael Reilly Burke
Диана-Мария Рива
Диана-Мария Рива Diana-Maria Riva
Jonathan Murphy
Мэй Уитман
Мэй Уитман Mae Whitman
Корин Немек Corin Nemec
Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс Elisabeth Moss
Азура Скай Azura Skye
Джейма Мейс
Джейма Мейс Jayma Mays
Рэйчел Шелли
Рэйчел Шелли Rachel Shelley
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
Игнасио Серричио
Игнасио Серричио Ignacio Serricchio
Ди Уоллес Dee Wallace
Роберт Бланш
Роберт Бланш Robert Blanche
Джон Полито Jon Polito
Кевин Килнер Kevin Kilner
Крис Лемке
Крис Лемке Kris Lemche
Натан Гэмбл Nathan Gamble
Кей Панабэйкер Kay Panabaker
Майкл Де Лоренцо Michael DeLorenzo
Холли Хирш Hallee Hirsh
Дэш Майок
Дэш Майок Dash Mihok
Линдси Броад
Линдси Броад Lindsey Broad
Кэти Лоус
Кэти Лоус Katie Lowes
Braeden Lemasters
Mary-Margaret Humes
Майк Эрвин Mike Erwin
Роберт Бакли
Роберт Бакли Robert Buckley
Карли Шредер Carly Schroeder
Джозеф С. Филлипс Joseph C. Phillips
Афемо Омилами Afemo Omilami
Кирк Б. Р. Уоллер Kirk B.R. Woller
Иэн Нельсон Ian Nelson
Курт Касерес Kurt Caceres
Лоуренс Прессмэн Lawrence Pressman
Стэйси Эдвардс Stacy Edwards
Келвин Ю
Келвин Ю Kelvin Yu
Таня Верафилд Tania Verafield
Ник Джеймисон Nick Jameson
Лила Лорен
Лила Лорен Lela Loren
Masam Holden
Роберт Бэгнелл Robert Bagnell
Грейнджер Хайнс
Грейнджер Хайнс Grainger Hines
Бекки Вальстром Becky Wahlstrom
Остин Хигсмит Austin Highsmith
Мэттью Моррисон
Мэттью Моррисон Matthew Morrison
Мелинда Пейдж Хэмилтон
Мелинда Пейдж Хэмилтон Melinda Page Hamilton
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Кристин Барджер Christine Barger
Мими Кеннеди Mimi Kennedy
Бри Ларсон
Бри Ларсон Brie Larson
Tyler Jacob Moore
Райан Алосио Ryan Alosio
Юрайа Шелтон
Юрайа Шелтон Uriah Shelton
Джун Скуиб
Джун Скуиб June Squibb
Дэйл Уоддингтон Хоровиц Dale Waddington
Камилла Чэнь Camille Chen
Фэй Хаузер Fay Hauser
Александр Фолк
Александр Фолк Alexander Folk
Энн Арчер
Энн Арчер Anne Archer
Хосе Суньига
Хосе Суньига José Zúñiga
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