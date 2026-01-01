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Говорящая с призраками
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Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2007)
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Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Говорящая с призраками»
Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon
Дэвид Конрад
David Conrad
Jim Clancy
Джей Мор
Jay Mohr
Professor Rick Payne
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Delia Banks
Орландо Джонс
Orlando Jones
Отем Ризер
Autumn Reeser
Омид Абтахи
Omid Abtahi
Никки Кокс
Nikki Cox
Джош Хопкинс
Josh Hopkins
Мартин Донован
Martin Donovan
Гордон Клэпп
Gordon Clapp
Мэттью Марсден
Matthew Marsden
Кристоф Сандерс
Christoph Sanders
Ned Banks
Макензи Вега
Makenzie Vega
Виктория Прэтт
Victoria Pratt
Джин Луиса Келли
Jean Louisa Kelly
Алан Рак
Alan Ruck
Тесс Харпер
Tess Harper
Леа Пайпс
Leah Pipes
Ассаф Коэн
Assaf Cohen
Дэвид Ньюсом
David Newsom
Кейт Леверинг
Kate Levering
Кэтлин Йорк
Kathleen York
Майкл Рейли Бурк
Michael Reilly Burke
Диана-Мария Рива
Diana-Maria Riva
Jonathan Murphy
Мэй Уитман
Mae Whitman
Корин Немек
Corin Nemec
Эми Экер
Amy Acker
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Азура Скай
Azura Skye
Джейма Мейс
Jayma Mays
Рэйчел Шелли
Rachel Shelley
Маршалл Оллман
Marshall Allman
Игнасио Серричио
Ignacio Serricchio
Ди Уоллес
Dee Wallace
Роберт Бланш
Robert Blanche
Джон Полито
Jon Polito
Кевин Килнер
Kevin Kilner
Крис Лемке
Kris Lemche
Натан Гэмбл
Nathan Gamble
Кей Панабэйкер
Kay Panabaker
Майкл Де Лоренцо
Michael DeLorenzo
Холли Хирш
Hallee Hirsh
Дэш Майок
Dash Mihok
Линдси Броад
Lindsey Broad
Кэти Лоус
Katie Lowes
Braeden Lemasters
Mary-Margaret Humes
Майк Эрвин
Mike Erwin
Роберт Бакли
Robert Buckley
Карли Шредер
Carly Schroeder
Джозеф С. Филлипс
Joseph C. Phillips
Афемо Омилами
Afemo Omilami
Кирк Б. Р. Уоллер
Kirk B.R. Woller
Иэн Нельсон
Ian Nelson
Курт Касерес
Kurt Caceres
Лоуренс Прессмэн
Lawrence Pressman
Стэйси Эдвардс
Stacy Edwards
Келвин Ю
Kelvin Yu
Таня Верафилд
Tania Verafield
Ник Джеймисон
Nick Jameson
Лила Лорен
Lela Loren
Masam Holden
Роберт Бэгнелл
Robert Bagnell
Грейнджер Хайнс
Grainger Hines
Бекки Вальстром
Becky Wahlstrom
Остин Хигсмит
Austin Highsmith
Мэттью Моррисон
Matthew Morrison
Мелинда Пейдж Хэмилтон
Melinda Page Hamilton
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Кристин Барджер
Christine Barger
Мими Кеннеди
Mimi Kennedy
Бри Ларсон
Brie Larson
Tyler Jacob Moore
Райан Алосио
Ryan Alosio
Юрайа Шелтон
Uriah Shelton
Джун Скуиб
June Squibb
Дэйл Уоддингтон Хоровиц
Dale Waddington
Камилла Чэнь
Camille Chen
Фэй Хаузер
Fay Hauser
Александр Фолк
Alexander Folk
Энн Арчер
Anne Archer
Хосе Суньига
José Zúñiga
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