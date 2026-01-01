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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2006)

Актеры сериала «Говорящая с призраками» Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon Аиша Тайлер
Аиша Тайлер Aisha Tyler
Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Jim Clancy Камрин Менхейм
Камрин Менхейм Camryn Manheim
Delia Banks Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
Бесс Вол Bess Wohl
Брайан Дж. Уайт
Брайан Дж. Уайт Brian J. White
Мэри Джей Блайдж
Мэри Джей Блайдж Mary J. Blige
Мехкад Брукс
Мехкад Брукс Mehcad Brooks
Джей Мор
Джей Мор Jay Mohr
Professor Rick Payne Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер David Paymer
Лэйси Чэберт
Лэйси Чэберт Lacey Chabert
Д.У. Моффетт
Д.У. Моффетт D.W. Moffett
Дондре Уитфилд Dondré T. Whitfield
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер Jamie Bamber
Фредрик Лене
Фредрик Лене Fredric Lehne
Игнасио Серричио
Игнасио Серричио Ignacio Serricchio
Джудит Хоаг Judith Hoag
Шон Кристиан Shawn Christian
Кевин Уайзман
Кевин Уайзман Kevin Weisman
Нил Хопкинс Neil Hopkins
Кэтлин Уилхойт Kathleen Wilhoite
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер Abigail Spencer
Мадлен Зима
Мадлен Зима Madeline Zima
Деби Мейзар
Деби Мейзар Debi Mazar
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс Julian Sands
Хэрриет Сэнсом Харрис
Хэрриет Сэнсом Харрис Harriet Sansom Harris
Кристофер Уил Christopher Wiehl
Линди Бут
Линди Бут Lindy Booth
Джейсон Гедрик
Джейсон Гедрик Jason Gedrick
Маргерит Моро Marguerite Moreau
Моника Кина Monica Keena
Рид Даймонд
Рид Даймонд Reed Diamond
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис Michael Landes
Дженна Бойд
Дженна Бойд Jenna Boyd
Дэн Берд
Дэн Берд Dan Byrd
Джули Энн Эмери
Джули Энн Эмери Julie Ann Emery
Томас Ф. Уилсон
Томас Ф. Уилсон Thomas F. Wilson
Л. Скотт Колдуэлл
Л. Скотт Колдуэлл L. Scott Caldwell
Чэд Донелла Chad Donella
Тайлер Патрик Джонс Tyler Patrick Jones
Ned Banks
Эрик Джонсон
Эрик Джонсон Eric Johnson
Уэнди Гэзелл
Уэнди Гэзелл Wendy Gazelle
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм Jessy Schram
Рэйчел Шелли
Рэйчел Шелли Rachel Shelley
Мими Кузык Mimi Kuzyk
David Clayton Rogers
John Mese
Джон Пол Питок John Paul Pitoc
Роберт Кертис Браун Robert Curtis Brown
Скотт Холройд Scott Holroyd
Дэн Дж. Джонсон
Дэн Дж. Джонсон Dan J. Johnson
Вивиан У
Вивиан У Vivian Wu
Элисон МаКэти Allison McAtee
Josie Davis
Тамала Джоунс Tamala Jones
Тим Кан
Тим Кан Tim Kang
Марки Пост Markie Post
Ленни Фон Долен Lenny Von Dohlen
Норберт Вайссер Norbert Weisser
Рома Маффиа Roma Maffia
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Уэнди Маккена Wendy Makkena
Брэд Роу
Брэд Роу Brad Rowe
Верни Уотсон
Верни Уотсон Vernee Watson
Бри Блэр Bre Blair
Синди Пикетт Cindy Pickett
Энтони Расселл Anthony Russell
Марко Санчес Marco Sanchez
Майлс Хейзер
Майлс Хейзер Miles Heizer
Джад Тайлор Jud Tylor
Кертис Армстронг
Кертис Армстронг Curtis Armstrong
Уильям Расс William Russ
Билли Аарон Браун Billy Aaron Brown
Мелисса Де Суза Melissa De Sousa
Брюс Янг Bruce A. Young
Ричард Тополь Richard Topol
Tanya Chisholm
Уоррен Кристи Warren Christie
Грег Сайпс Greg Cipes
Аманда Тош Amanda Tosch
Беверли Тодд
Беверли Тодд Beverly Todd
Джун Скуиб
Джун Скуиб June Squibb
Питер Фридман
Питер Фридман Peter Freedman
Исмаэль 'Ист' Карло Ismael 'East' Carlo
Лиза Вальц Lisa Waltz
Дэйзи Иген Daisy Eagan
Никлаус Ланге Niklaus Lange
Дэвид Джунтоли
Дэвид Джунтоли David Giuntoli
Кэтлин Гати Kathleen Gati
Макс Адлер Max Adler
Барри Сигизмонди Barry Sigismondi
Патрисия де Леон
Патрисия де Леон Patricia De Leon
Джон Биллингсли John Billingsley
Грегг Дэниэл Gregg Daniel
Тайм Уинтерс Time Winters
Тим Гини
Тим Гини Tim Guinee
Дэмиэн Лик Damien Leake
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