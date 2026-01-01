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Скоро в прокате «Скиталец 2»
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Говорящая с призраками
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2006)
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Актеры сериала «Говорящая с призраками»
Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon
Аиша Тайлер
Aisha Tyler
Дэвид Конрад
David Conrad
Jim Clancy
Камрин Менхейм
Camryn Manheim
Delia Banks
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Бесс Вол
Bess Wohl
Брайан Дж. Уайт
Brian J. White
Мэри Джей Блайдж
Mary J. Blige
Мехкад Брукс
Mehcad Brooks
Джей Мор
Jay Mohr
Professor Rick Payne
Дэвид Пэймер
David Paymer
Лэйси Чэберт
Lacey Chabert
Д.У. Моффетт
D.W. Moffett
Дондре Уитфилд
Dondré T. Whitfield
Джейми Бамбер
Jamie Bamber
Фредрик Лене
Fredric Lehne
Игнасио Серричио
Ignacio Serricchio
Джудит Хоаг
Judith Hoag
Шон Кристиан
Shawn Christian
Кевин Уайзман
Kevin Weisman
Нил Хопкинс
Neil Hopkins
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Эбигейл Спенсер
Abigail Spencer
Мадлен Зима
Madeline Zima
Деби Мейзар
Debi Mazar
Джулиан Сэндс
Julian Sands
Хэрриет Сэнсом Харрис
Harriet Sansom Harris
Кристофер Уил
Christopher Wiehl
Линди Бут
Lindy Booth
Джейсон Гедрик
Jason Gedrick
Маргерит Моро
Marguerite Moreau
Моника Кина
Monica Keena
Рид Даймонд
Reed Diamond
Майкл Лэндис
Michael Landes
Дженна Бойд
Jenna Boyd
Дэн Берд
Dan Byrd
Джули Энн Эмери
Julie Ann Emery
Томас Ф. Уилсон
Thomas F. Wilson
Л. Скотт Колдуэлл
L. Scott Caldwell
Чэд Донелла
Chad Donella
Тайлер Патрик Джонс
Tyler Patrick Jones
Ned Banks
Эрик Джонсон
Eric Johnson
Уэнди Гэзелл
Wendy Gazelle
Джесси Шрэм
Jessy Schram
Рэйчел Шелли
Rachel Shelley
Мими Кузык
Mimi Kuzyk
David Clayton Rogers
John Mese
Джон Пол Питок
John Paul Pitoc
Роберт Кертис Браун
Robert Curtis Brown
Скотт Холройд
Scott Holroyd
Дэн Дж. Джонсон
Dan J. Johnson
Вивиан У
Vivian Wu
Элисон МаКэти
Allison McAtee
Josie Davis
Тамала Джоунс
Tamala Jones
Тим Кан
Tim Kang
Марки Пост
Markie Post
Ленни Фон Долен
Lenny Von Dohlen
Норберт Вайссер
Norbert Weisser
Рома Маффиа
Roma Maffia
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Уэнди Маккена
Wendy Makkena
Брэд Роу
Brad Rowe
Верни Уотсон
Vernee Watson
Бри Блэр
Bre Blair
Синди Пикетт
Cindy Pickett
Энтони Расселл
Anthony Russell
Марко Санчес
Marco Sanchez
Майлс Хейзер
Miles Heizer
Джад Тайлор
Jud Tylor
Кертис Армстронг
Curtis Armstrong
Уильям Расс
William Russ
Билли Аарон Браун
Billy Aaron Brown
Мелисса Де Суза
Melissa De Sousa
Брюс Янг
Bruce A. Young
Ричард Тополь
Richard Topol
Tanya Chisholm
Уоррен Кристи
Warren Christie
Грег Сайпс
Greg Cipes
Аманда Тош
Amanda Tosch
Беверли Тодд
Beverly Todd
Джун Скуиб
June Squibb
Питер Фридман
Peter Freedman
Исмаэль 'Ист' Карло
Ismael 'East' Carlo
Лиза Вальц
Lisa Waltz
Дэйзи Иген
Daisy Eagan
Никлаус Ланге
Niklaus Lange
Дэвид Джунтоли
David Giuntoli
Кэтлин Гати
Kathleen Gati
Макс Адлер
Max Adler
Барри Сигизмонди
Barry Sigismondi
Патрисия де Леон
Patricia De Leon
Джон Биллингсли
John Billingsley
Грегг Дэниэл
Gregg Daniel
Тайм Уинтерс
Time Winters
Тим Гини
Tim Guinee
Дэмиэн Лик
Damien Leake
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