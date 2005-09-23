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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 1 Серия 3

Говорящая с призраками 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Говорящая с призраками»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 сентября 2005
Перекрёсток
Сезон 1 / Серия 2 30 сентября 2005
Связанная с призраком
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2005
Спасенные сердца
Сезон 1 / Серия 4 14 октября 2005
Потерявшиеся мальчики
Сезон 1 / Серия 5 21 октября 2005
Возвращение домой
Сезон 1 / Серия 6 28 октября 2005
Надежда и милосердие
Сезон 1 / Серия 7 4 ноября 2005
На крыльях голубя
Сезон 1 / Серия 8 11 ноября 2005
Голоса
Сезон 1 / Серия 9 18 ноября 2005
Призрак невесты
Сезон 1 / Серия 10 25 ноября 2005
Тень боксёра
Сезон 1 / Серия 11 9 декабря 2005
Бессмертный комик
Сезон 1 / Серия 12 16 декабря 2005
«Дружелюбный
Сезон 1 / Серия 13 6 января 2006
Последний казнённый
Сезон 1 / Серия 14 13 января 2006
Первый призрак Мелинды
Сезон 1 / Серия 15 27 января 2006
Кряж мертвеца
Сезон 1 / Серия 16 3 февраля 2006
Демонический ребёнок
Сезон 1 / Серия 17 3 марта 2006
Госпожа Удача
Сезон 1 / Серия 18 10 марта 2006
Злость
Сезон 1 / Серия 19 31 марта 2006
Исчезновение
Сезон 1 / Серия 20 7 апреля 2006
Свободное падение
Сезон 1 / Серия 21 28 апреля 2006
Та самая
Сезон 1 / Серия 22 5 мая 2006
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Говорящая с призраками» пациентку психиатрической больницы преследует дух сестры-близнеца. Призрак не доволен тем, с кем связалась девушка, ведь у умершей когда-то были отношения с этим сестры.

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