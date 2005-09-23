В 1 сезоне 3 серии сериала «Говорящая с призраками» пациентку психиатрической больницы преследует дух сестры-близнеца. Призрак не доволен тем, с кем связалась девушка, ведь у умершей когда-то были отношения с этим сестры.
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