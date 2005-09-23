В 1 сезоне 12 серии сериала «Говорящая с призраками» комик, который покончил с собой, не может вспомнить, что именно его заставило спрыгнуть с моста. Теперь Мелинде необходимо поговорить со многими людьми, чтобы выяснить причину самоубийства.
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