В 1 сезоне 12 серии сериала «Говорящая с призраками» комик, который покончил с собой, не может вспомнить, что именно его заставило спрыгнуть с моста. Теперь Мелинде необходимо поговорить со многими людьми, чтобы выяснить причину самоубийства.