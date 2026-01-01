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Говорящая с призраками
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2005)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Говорящая с призраками»
Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon
Аиша Тайлер
Aisha Tyler
Дэвид Конрад
David Conrad
Jim Clancy
Соня Брага
Sonia Braga
Дуэйн Мартин
Duane Martin
Вентворт Миллер
Wentworth Miller
Сьюзан Мэй Прэтт
Susan May Pratt
Юджин Берд
Eugene Byrd
Бретт Каллен
Brett Cullen
Джонатан Ферт
Jonathan Firth
Кен Хауард
Ken Howard
Шон Маэр
Sean Maher
Брюс Уайтц
Bruce Weitz
Джон Седа
Jon Seda
Скотт Полин
Scott Paulin
Эстелла Уоррен
Estella Warren
Мэтт Кислар
Matt Keeslar
Жустина Мачадо
Justina Machado
Генри Черни
Henry Czerny
Росс МакКолл
Ross McCall
Джед Рис
Jed Rees
Дэн Лория
Dan Lauria
Том Ирвин
Tom Irwin
Уэнди Филлипс
Wendy Phillips
Хулио Оскар Мечосо
Julio Oscar Mechoso
Роберт ЛаСардо
Robert LaSardo
Лаура Риган
Laura Regan
Тим Гини
Tim Guinee
Джон М. Джексон
John M. Jackson
Джон Полито
Jon Polito
Дэвид Эйгенберг
David Eigenberg
Джеймс Патрик Стюарт
James Patrick Stuart
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
Илэйн Хендрикс
Elaine Hendrix
Ванесса Ленгиз
Vanessa Lengies
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Джои Злотник
Joey Slotnick
Jessica Collins
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Эми Акино
Amy Aquino
Кэйти Селверстоун
Katy Selverstone
Кристиан Камарго
Christian Camargo
Alicia Lagano
Фэй Мастерсон
Fay Masterson
Джей Хэррингтон
Jay Harrington
Рэнс Хауард
Rance Howard
Халил Кейн
Khalil Kain
Лайэм Уэйт
Liam Waite
Николас Гонсалес
Nicholas Gonzalez
Анджела Альварадо
Angela Alvarado
Дэвид Дорфман
David Dorfman
Доминик Суэйн
Dominique Swain
Ричард Херд
Richard Herd
Джозеф Кастанон
Joseph Castanon
Энн Кьюсак
Ann Cusack
Мишель Нолден
Michelle Nolden
Джон Патрик Амедори
John Patrick Amedori
Крис Эллис
Chris Ellis
Chris Olivero
Эштон Холмс
Ashton Holmes
Lorenzo James Henrie
Джун Скуиб
June Squibb
Кристин Барански
Christine Baranski
Дэвид Липпер
David Lipper
Орландо Сил
Orlando Seale
Лори Лафлин
Lori Loughlin
Эрика Лирсен
Erica Leerhsen
Питер Онорати
Peter Onorati
Эрик Ланж
Eric Lange
Реджинальд ВелДжонсон
Reginald VelJohnson
Карен Маруяма
Karen Maruyama
Коллин Флинн
Colleen Flynn
Дондре Уитфилд
Dondré T. Whitfield
Джорджэнн Джонсон
Georgann Johnson
Ной Грэй-Кэби
Noah Gray-Cabey
Аарон Пол
Aaron Paul
Дэниэл Робак
Daniel Roebuck
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Ким Мийори
Kim Miyori
Этторе Гюго
Hector Hugo
Garry Guerrier
Грэйс Фултон
Grace Fulton
Малкольм Баррет
Malcolm Barrett
Дженни О’Хара
Jenny O'Hara
Мо Гаффни
Mo Gaffney
Judi Barton
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Дебби Морган
Debbi Morgan
Мэл Родригез
Mel Rodriguez
Шик Махмуд-Бей
Shiek Mahmud-Bey
Эрни Лайвли
Ernie Lively
Джеймс ДюМон
James DuMont
Джиллиан Уайт
Gillian White
Эдди Джоунс
Eddie Jones
Scott Rinker
Terrence Hardy
Том Эверетт
Tom Everett
Джули Майклс
Julie Michaels
Matt Champagne
Чарльз Чун
Charles Chun
Нил Матараццо
Neal Matarazzo
Энн Арчер
Anne Archer
Marina Anderson
Кэти Сагал
Katey Sagal
Пол Лейден
Paul Leyden
Зак Миллз
Zach Mills
Дебора Странг
Deborah Strang
Джеффри Хатчинсон
Jeffrey Hutchinson
Rosemary Garris
Х.Р. Вильярреаль
J.R. Villarreal
Стефани Нэш
Stephanie Nash
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