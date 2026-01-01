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Киноафиша Сериалы Говорящая с призраками Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Говорящая с призраками» (2005)

Актеры сериала «Говорящая с призраками» Вся информация о сериале
Дженнифер Лав Хьюитт
Дженнифер Лав Хьюитт Jennifer Love Hewitt
Melinda Gordon Аиша Тайлер
Аиша Тайлер Aisha Tyler
Дэвид Конрад
Дэвид Конрад David Conrad
Jim Clancy Соня Брага
Соня Брага Sonia Braga
Дуэйн Мартин Duane Martin
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Сьюзан Мэй Прэтт Susan May Pratt
Юджин Берд Eugene Byrd
Бретт Каллен
Бретт Каллен Brett Cullen
Джонатан Ферт Jonathan Firth
Кен Хауард Ken Howard
Шон Маэр
Шон Маэр Sean Maher
Брюс Уайтц Bruce Weitz
Джон Седа
Джон Седа Jon Seda
Скотт Полин Scott Paulin
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен Estella Warren
Мэтт Кислар Matt Keeslar
Жустина Мачадо
Жустина Мачадо Justina Machado
Генри Черни
Генри Черни Henry Czerny
Росс МакКолл Ross McCall
Джед Рис Jed Rees
Дэн Лория
Дэн Лория Dan Lauria
Том Ирвин Tom Irwin
Уэнди Филлипс Wendy Phillips
Хулио Оскар Мечосо Julio Oscar Mechoso
Роберт ЛаСардо Robert LaSardo
Лаура Риган Laura Regan
Тим Гини
Тим Гини Tim Guinee
Джон М. Джексон John M. Jackson
Джон Полито Jon Polito
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг David Eigenberg
Джеймс Патрик Стюарт James Patrick Stuart
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito
Илэйн Хендрикс Elaine Hendrix
Ванесса Ленгиз
Ванесса Ленгиз Vanessa Lengies
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Джои Злотник
Джои Злотник Joey Slotnick
Jessica Collins
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin
Эми Акино
Эми Акино Amy Aquino
Кэйти Селверстоун Katy Selverstone
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго Christian Camargo
Alicia Lagano
Фэй Мастерсон
Фэй Мастерсон Fay Masterson
Джей Хэррингтон Jay Harrington
Рэнс Хауард Rance Howard
Халил Кейн Khalil Kain
Лайэм Уэйт Liam Waite
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Nicholas Gonzalez
Анджела Альварадо Angela Alvarado
Дэвид Дорфман David Dorfman
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн Dominique Swain
Ричард Херд Richard Herd
Джозеф Кастанон Joseph Castanon
Энн Кьюсак Ann Cusack
Мишель Нолден Michelle Nolden
Джон Патрик Амедори
Джон Патрик Амедори John Patrick Amedori
Крис Эллис
Крис Эллис Chris Ellis
Chris Olivero
Эштон Холмс Ashton Holmes
Lorenzo James Henrie
Джун Скуиб
Джун Скуиб June Squibb
Кристин Барански
Кристин Барански Christine Baranski
Дэвид Липпер David Lipper
Орландо Сил Orlando Seale
Лори Лафлин Lori Loughlin
Эрика Лирсен Erica Leerhsen
Питер Онорати Peter Onorati
Эрик Ланж
Эрик Ланж Eric Lange
Реджинальд ВелДжонсон
Реджинальд ВелДжонсон Reginald VelJohnson
Карен Маруяма Karen Maruyama
Коллин Флинн Colleen Flynn
Дондре Уитфилд Dondré T. Whitfield
Джорджэнн Джонсон Georgann Johnson
Ной Грэй-Кэби Noah Gray-Cabey
Аарон Пол
Аарон Пол Aaron Paul
Дэниэл Робак
Дэниэл Робак Daniel Roebuck
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
Ким Мийори Kim Miyori
Этторе Гюго Hector Hugo
Garry Guerrier
Грэйс Фултон
Грэйс Фултон Grace Fulton
Малкольм Баррет
Малкольм Баррет Malcolm Barrett
Дженни О’Хара Jenny O'Hara
Мо Гаффни Mo Gaffney
Judi Barton
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Дебби Морган Debbi Morgan
Мэл Родригез
Мэл Родригез Mel Rodriguez
Шик Махмуд-Бей Shiek Mahmud-Bey
Эрни Лайвли Ernie Lively
Джеймс ДюМон
Джеймс ДюМон James DuMont
Джиллиан Уайт
Джиллиан Уайт Gillian White
Эдди Джоунс Eddie Jones
Scott Rinker
Terrence Hardy
Том Эверетт Tom Everett
Джули Майклс Julie Michaels
Matt Champagne
Чарльз Чун Charles Chun
Нил Матараццо Neal Matarazzo
Энн Арчер
Энн Арчер Anne Archer
Marina Anderson
Кэти Сагал
Кэти Сагал Katey Sagal
Пол Лейден
Пол Лейден Paul Leyden
Зак Миллз Zach Mills
Дебора Странг Deborah Strang
Джеффри Хатчинсон Jeffrey Hutchinson
Rosemary Garris
Х.Р. Вильярреаль J.R. Villarreal
Стефани Нэш Stephanie Nash
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