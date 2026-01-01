Основные места съемок сериала Говорящая с призраками
- Плаза Сквер — Оранж, Калифорния, США
- Альтадена, Калифорния, США
- Куриная ферма, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Улица Элм, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Колониал-стрит, декорационная площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Павильон 6, студия Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Сцена 19, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Съемочная площадка №18, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
- Холливуд, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Павильон 5, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
- Пасадена, Калифорния, США