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Места и даты съемок сериала Говорящая с призраками

Основные места съемок сериала Говорящая с призраками

  • Плаза Сквер — Оранж, Калифорния, США
  • Альтадена, Калифорния, США
  • Куриная ферма, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Улица Элм, декорационная площадка Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Колониал-стрит, декорационная площадка киностудии Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Павильон 6, студия Universal Studios — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Сцена 19, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Съемочная площадка №18, студия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
  • Холливуд, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Павильон 5, киностудия Universal — 100 Universal City Plaza, Юниверсал-Сити, Калифорния, США
  • Пасадена, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Грандвью
Площадь у здания суда, задняя съёмочная площадка киностудии Universal, 100 Universal City Plaza, Юниверсал‑Сити, Калифорния, США
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