Во 2 сезоне 6 серии сериала «Старость — не радость» незаконная схема хосписа Дженны всплывает на поверхность, что сулит неприятности всему персоналу. Диди совершает неожиданное открытие: ей уже несколько месяцев недоплачивают.
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