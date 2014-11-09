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Киноафиша Сериалы Старость — не радость Сезоны Сезон 2 Серия 5

Старость — не радость 2013 - 2015 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Старость — не радость»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 9 ноября 2014
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 16 ноября 2014
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 23 ноября 2014
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 30 ноября 2014
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 7 декабря 2014
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 14 декабря 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» в больничном отделении творится хаос, вызванный нехваткой коек. Персонал решает воспользоваться суматохой и выпроводить Варлу Паундер за дверь, но проблемная пациентка не намерена выписываться.

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