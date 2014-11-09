Во 2 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» в больничном отделении творится хаос, вызванный нехваткой коек. Персонал решает воспользоваться суматохой и выпроводить Варлу Паундер за дверь, но проблемная пациентка не намерена выписываться.