Во 2 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» в больничном отделении творится хаос, вызванный нехваткой коек. Персонал решает воспользоваться суматохой и выпроводить Варлу Паундер за дверь, но проблемная пациентка не намерена выписываться.
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