Во 2 сезоне 4 серии сериала «Старость — не радость» Дженна решает исследовать вопрос недержания кала у женщин, а новая пациентка Дения Торп, страдающая от рака, просит доктора об эвтаназии. Персонал готовится к конкурсу рождественских открыток.