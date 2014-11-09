Во 2 сезоне 4 серии сериала «Старость — не радость» Дженна решает исследовать вопрос недержания кала у женщин, а новая пациентка Дения Торп, страдающая от рака, просит доктора об эвтаназии. Персонал готовится к конкурсу рождественских открыток.
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