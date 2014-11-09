Во 2 сезоне 3 серии сериала «Старость — не радость» вся компьютерная сеть больницы отключается из-за вируса. Диди принимает несанкционированное решение отменить операцию на сердце тещи Арлин. Дженна готовится к непростой встрече с комитетом.
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