В 1 сезоне 6 серии сериала «Старость — не радость» в отделении происходит новый инцидент, связанный с матерью Филлипс. Тем временем Диди безуспешно пытается вернуть долг, а непослушная пациентка Корделия Мид нарушает больничный порядок.