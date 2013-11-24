В 1 сезоне 6 серии сериала «Старость — не радость» в отделении происходит новый инцидент, связанный с матерью Филлипс. Тем временем Диди безуспешно пытается вернуть долг, а непослушная пациентка Корделия Мид нарушает больничный порядок.
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