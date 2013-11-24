В 1 сезоне 5 серии сериала «Старость — не радость» медсестру Диди неожиданно вызывают на работу в ночную смену, в то время как доктор Дженна помогает мужу с вросшим ногтем на ноге. В отделение поступает очередной экстраординарный пациент.