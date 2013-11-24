В 1 сезоне 4 серии сериала «Старость — не радость» Пэтси продолжает адаптироваться к работе в коллективе и заводит близкие отношения с медсестрой Дон Форчетт. В отделение поступает бездомный мужчина, который ведет себя вызывающе.