В 1 сезоне 4 серии сериала «Старость — не радость» Пэтси продолжает адаптироваться к работе в коллективе и заводит близкие отношения с медсестрой Дон Форчетт. В отделение поступает бездомный мужчина, который ведет себя вызывающе.
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