В 1 сезоне 3 серии сериала «Старость — не радость» медбрат Пэтси Де Ла Серда продолжает преподносить коллегам сюрпризы. На этот раз сотрудник пишет жалобу на Диди, утверждая, что та предъявляет к нему претензии без веских на то оснований.