В 1 сезоне 3 серии сериала «Старость — не радость» медбрат Пэтси Де Ла Серда продолжает преподносить коллегам сюрпризы. На этот раз сотрудник пишет жалобу на Диди, утверждая, что та предъявляет к нему претензии без веских на то оснований.
Related video
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail