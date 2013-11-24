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Киноафиша Сериалы Старость — не радость Сезоны Сезон 1 Серия 2

Старость — не радость 2013 - 2015 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Старость — не радость»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 24 ноября 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 1 декабря 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 8 декабря 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 декабря 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 декабря 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 29 декабря 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Старость — не радость» Беверли переводят на другой этаж пансионата, а на ее должность нанимают медбрата Де Ла Серда. Новичок в первый же день ссорится со всеми сотрудниками отделения, рассчитывая повысить эффективность.

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