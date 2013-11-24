В 1 сезоне 2 серии сериала «Старость — не радость» Беверли переводят на другой этаж пансионата, а на ее должность нанимают медбрата Де Ла Серда. Новичок в первый же день ссорится со всеми сотрудниками отделения, рассчитывая повысить эффективность.